بعد اجتماع دام لساعات.. صدام بين حسين لبيب وجون إدوارد بسبب مدرب الزمالك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير ، عن تطور جديد في ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقال الدردير، إن الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، رفض تمامًا قرار جون إدوارد بتعيين المدرب الصربي فوك رازوفيتش مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، لتنتهي الجلسة بين الطرفين دون التوصل إلى اتفاق.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من نادي الزمالك بشأن صحة ما تردد حول وجود خلافات داخل إدارة النادي بخصوص هوية المدير الفني الجديد.

ويترقب لاعبو الزمالك انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما تأخر تحديد موعدها خلال الأيام الماضية، في ظل استعدادات الفريق لخوض منافسات موسم 2026-2027.

واستقر مسؤولو الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع الجاري، قبل بدء فترة الإعداد، التي ستشهد إقامة معسكر خارجي، إلى جانب معسكر آخر مقرر إقامته في العاصمة الإدارية.

ومن المنتظر أن يصل المدرب الصربي فوك رازوفيتش إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري، لبدء مهمته مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمعتمد جمال، وذلك حال استكمال إجراءات التعاقد والإعلان الرسمي.