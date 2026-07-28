محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنجاز مشروع خط مياه وإعادة تأهيل الطريق فور الانتهاء

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تنفيذ مشروع مد خط مياه شرب رئيسي قطر 1200 مم، والذي تنفذه شركة مياه الشرب بالقاهرة بطول 8 كيلومترات، بداية من تقاطع الطريق الأوسطي مع كورنيش النيل وحتى منطقة التبين، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب بالمناطق الجنوبية، حيث يستفيد من المشروع سكان أحياء 15 مايو وحلوان والتبين، إلى جانب عدد من المناطق بمحافظة الجيزة.

محافظ القاهرة

وخلال الجولة، استعرض محافظ القاهرة معدلات تنفيذ المشروع، ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة تنظيم مراحل التنفيذ بما يضمن الحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية، وعدم التوسع في أعمال الحفر قبل الانتهاء من المواقع الجارى العمل بها وإعادة تأهيلها بالكامل.

وأكد محافظ القاهرة، على أهمية الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ الخط، مع استكمال تطوير محيط المشروع، من خلال إعادة الرصف ورفع كفاءة الإنارة العامة، وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار على جانبي الطريق، وتطوير الأرصفة والبلدورات بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء والجهات المنفذة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، مع إزالة أية إشغالات أو تعديات قد تعوق سير الأعمال أو تؤثر على حركة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بشكل دوري مشروعات تطوير البنية التحتية لما لها من دور في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة المهندس أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.