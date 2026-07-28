أزمة لمدربي القسم الثاني بسبب الرخصة A

ألزم الاتحاد المصري كرة القدم المدربين في دوري القسم الثاني بالحصول على الرخصة A حتى يتسنى لهم التدريب في المسابقة.

وهو الأمر الذي سبب أزمة لبعض المديرين الفنيين لدورى القسم الثاني ب بسبب عدم حصولهم على رخصة A وبالتالي عدم قدرتهم على قيادة فرقهم بشكل رسمي.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم ضرورة حصول المدرب على الرخصة للتدريب في القسم الثاني ودوري المرحلة السنية لأندية القسم الأول.

فيما يلزم حصول المدرب على الرخصة A برو للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز القسم الأول.

ويمثل القرار أزمة لعدد من المدربين الذين لم يحصلوا على الرخصة وبالتالي عدم خوضهم المهمة في الدوري.