انطلاق المسابقة في أغسطس.. رابطة الأندية تقترب من إعلان قرعة الدوري المصري

تنتظر جماهير الكرة المصرية الإعلان الرسمي عن موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وسط ترقب كبير من أندية المسابقة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتشير التوقعات إلى أن رابطة الأندية المصرية المحترفة ستجري مراسم القرعة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس المقبل، وذلك قبل انطلاق البطولة بنحو أسبوعين، بهدف منح جميع الأندية الوقت الكافي للاستعداد للموسم الجديد.

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري يومي 21 أو 22 أغسطس، بينما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 15 أغسطس موعدًا نهائيًا لإغلاق باب القيد الصيفي، وهو ما يدفع الرابطة للإسراع في إعلان جدول المباريات قبل بداية المنافسات.

نظام الدوري الجديد

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقًا، بنظام الدور الواحد، على أن يتم تقسيم الأندية بعد انتهاء المرحلة الأولى إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب، بينما تتنافس بقية الفرق على البقاء وتجنب الهبوط.

ووفقًا للنظام المعتمد، سيهبط إلى دوري المحترفين أربعة أندية مع نهاية الموسم، مقابل صعود ثلاثة فرق، ليصبح عدد أندية الدوري الممتاز في موسم 2027-2028 ١٩ فريقًا.

تشكيل رابطة الأندية

وكانت الجمعية العمومية لرابطة الأندية المصرية قد جددت الثقة في أحمد دياب رئيسًا للرابطة بالتزكية، كما تم اعتماد مجلس الإدارة الجديد الذي يضم إبراهيم الكفراوي، وخالد رفعت، وخالد شكري، ومحمد الخولي، فيما يُنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام المقبلة اسمي ممثليه في مجلس إدارة الرابطة.