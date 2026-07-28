وفاة الكابتن إبراهيم سكر لاعب غزل المحلة السابق

نعى المهندس وليد خليل، والسادة أعضاء مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إبراهيم سكر، نجم غزل المحلة السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن ناحية أخرى شارك نادي غزل المحلة، في أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي شهدت انتخاب مجلس إدارة الرابطة للموسم الرياضي 2026-2027.

وحضر ممثلًا عن نادي غزل المحلة كل من المهندس تامر خليل والكابتن وائل شكر، نيابة عن المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم.