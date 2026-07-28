الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل، واندلاع مواجهات في بعض المناطق.

ففي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الدوحة، وتقوع، والخضر، إلى جانب محيط مخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات وسط إطلاق قنابل الغاز، كما داهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة تقوع، بحسب وكالة صفا للأنباء.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وقرية بيت دجن وقرية تل، واعترضت مركبات وفتشتها في بيتا، قبل أن تعاود اقتحام البلدة مجددًا.

كما اقتحمت مدينة نابلس برفقة مدرعات عسكرية من حاجز دير شرف، وانتشرت في حي رفيديا، وداهمت بناية سكنية في شارع فطاير، بالتزامن مع اقتحام مخيم عسكر الجديد، كما اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جلبون، والسيلة الحارثية، واليامون، وداهمت منازل، بينها منازل أسرى محررين في جلبون.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وأطلقت الرصاص الحي تجاه مركبة، وداهمت عددًا من المنازل، كما داهمت مبنى إذاعة الهدى للقرآن الكريم، وصادرت جميع معداته وأثاثه، واقتحمت كذلك بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين، وضاحية شويكة، ومنطقة دوار الشهيد ثابت ثابت، وقرية شوفة، وقرية فرعون، وداهمت عددًا من المنازل، كما اعتقلت الشاب عدي الطنيب من ضاحية ارتاح، والشابين محمد عامر وقسام عطير خلال اقتحام قرية فرعون.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ترمسعيا وسلواد، حيث اندلعت مواجهات في سلواد، كما اقتحمت بلدة بيت ريما وداهمت عددًا من المنازل، واقتحمت مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال المدينة.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب المحافظة.

وفي محافظة أريحا والأغوار، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر.