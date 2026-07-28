منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف السعودية بمسيّرات من الأراضي العراقية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية.



ووصف حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، في بيان، تلك الاستهدافات بأنها انتهاك سافر للقانون الدولي، وتصعيد خطير ومباشر، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة، معبرا عن تضامن المنظمة مع السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة أراضيها.

ومن جانبها، أدانت باكستان الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية بطائرات مسيرة.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، إن هذه "الهجمات الاستفزازية تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها"، مؤكدة تضامن باكستان مع السعودية.

كما شددت الوزارة على دعمها القوي والثابت لسيادة السعودية وأمنها وسلامة أراضيها.

