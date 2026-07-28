مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة شمال شرق رام الله

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين في منطقة سهل "مرج سيع"، الواقعة بين بلدتي المغير وأبو فلاح، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستوطنين تجمعت في سهل "مرج سيع"، قبل أن تهاجم مركبات المواطنين المارة في المنطقة بالحجارة.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن تضرر عدد من المركبات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح أمس، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجراح، بينهم حالة خطيرة، جرّاء قصف مسيّرة إسرائيلية قرب جسر بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي القطاع، كما أصيب فلسطينيان اثنان، برصاص الاحتلال في شارع الطينة جنوبي المدينة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال جنوبي المدينة، وأطلقت الآليات العسكرية النار بشكل مكثف تجاه غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشنت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع، إذ أطلقت الزوارق الحربية النار تجاه ساحل مدينة غزة، وسط قصف مدفعي استهدف شرقي المدينة.

كان ثلاثة صيادين أصيبوا بجراح، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة تجاههم أثناء وجودهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة.

