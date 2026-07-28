مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قال ناشروه إنه يوثق آخر ظهور للمحامية المتهمة في قضية مقتل والدتها بمحافظة الإسكندرية، قبل الكشف عن تفاصيل الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وأظهر الفيديو المتداول المحامية وهي تدخل في مشادة كلامية مع عدد من جيرانها، على خلفية خلاف يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة داخل العقار، وسط تبادل للحديث بين الطرفين، دون أن تتطور الواقعة إلى اشتباك.

وأثار المقطع حالة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد كثيرون تداوله بالتزامن مع تطورات القضية، بينما ربط البعض بين الفيديو والواقعة محل التحقيق، رغم عدم وجود ما يثبت وجود صلة بينهما

ولا تزال جريمة الإسكندرية التي راحت ضحيتها سيدة على يد ابنتها تفرض نفسها على صدارة المشهد، بعدما تحولت إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للصدمة خلال الأيام الأخيرة. فالتفاصيل التي كشفتها التحريات والمعاينات الأولية لمسرح الجريمة أثارت حالة واسعة من الذهول بين المواطنين، خاصة مع الطريقة التي تعاملت بها المتهمة مع جثمان والدتها بعد ارتكاب الجريمة، وهو ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول ملابسات الواقعة والدوافع الحقيقية وراءها.

شقة صغيرة تحولت إلى مسرح لجريمة مروعة

داخل الشقة رقم 43 بأحد العقارات في منطقة سيدي بشر قبلي التابعة لحي المنتزه بالإسكندرية، وقعت أحداث الجريمة التي استمرت تفاصيلها على مدار نحو 48 ساعة.

وتضم الشقة صالة رئيسية يتفرع منها ممر طويل يؤدي إلى غرفتي نوم، بالإضافة إلى مطبخ وحمام، وهي المساحة التي شهدت وقائع الجريمة وما تلاها من محاولات لإخفاء معالمها، وفقًا لما كشفت عنه المعاينات الأولية.