جلسة طرب فى ليلة سعد العود بمهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة مرت أمسية مميزة جاءت ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس والمقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه وأحياها المطرب وعازف العود سعد العود .

فعلى المسرح المكشوف ووسط حشد جماهيرى ضخم انكسرت حواجز الشكل التقليدى للعروض وتحولت الأمسية الى جلسة طرب مبهجة تواصل خلالها سعد العود مع الحضور بحكايات الأغانى وأعاد إكتشاف مجموعة من كنوز الموسيقى العربية التى رسمت جانباً من ملامح الهوية الفنية، وعلى أوتار آلته الأثيرة توهجت النغمات وأبرزت مهارته فى العزف والمتوافقة مع صوته النابض بالحيوية وتغنى بـ دارت الايام، سيرة الحب، بتونس بيك، أول مرة تحب، على قد الشوق، قلبى عشقها، الليلة الكبيرة، الحلوة دى، زى الهوى، جانا الهوى، على حسب وداد، متفوتنيش أنا وحدى، قارئة الفنجان، ليلة إمبارح، اللى تاعبنا سنين وغيرها وسط تفاعل كبير من الحضور الذى ردد معه العديد من المقاطع الغنائية .

صيف الأوبرا 2026

جاء الحفل ضمن فعاليات صيف الأوبرا 2026 الذى يواصل تقديم برنامج فنى ثرى يجمع بين التنوع والتميز تأكيدا لرسالة دار الأوبرا المصرية فى نشر الفنون الرفيعة وترسيخ قيم الإبداع وتعزيز دور القوى الناعمة فى تنمية الوعى والإرتقاء بالوجدان .