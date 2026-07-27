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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسباب توقف يوتيوب عن العمل في بعض الهواتف

يوتيوب
يوتيوب
رشا عوني

إذا كنت تملك هاتف محمول من أندرويد من الفئة القديمة، فاستعد لاقتراب إيقاف يوتيوب وجوجل على هاتفك ووقف التحديثات الجديدة وذلك بعد قرار وقف تشغيل موقع يوتيوب على هواتف معينة بدون تحديث.

إيقاف تشغيل يوتيوب على هواتف أندرويد القديمة

بدأت جوجل إنهاء دعم تشغيل تطبيق يوتيوب على عدد من الهواتف التي تعمل بإصدارات أندرويد القديمة، وذلك ضمن خطة الشركة لدعم أنظمة التشغيل الأحدث فقط، الأمر الذي سيؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم، حيث ستفقد ملايين الهواتف الذكية القديمة تدريجيًا إمكانية استخدام هذه التطبيقات أو الحصول على تحديثاتها المستقبلي.

ويعني ذلك أن بعض الأجهزة لن تتمكن مستقبلا من الحصول على التحديثات أو المزايا الجديدة، بينما قد تتوقف بعض الخدمات عن العمل تدريجيا مع مرور الوقت، بحسب موقع vietnam البريطاني.

يوتيوب يعمل على هذه الهواتف فقط

وبحسب التحديثات الجديدة، أصبح تطبيق يوتيوب يتطلب تشغيل الهاتف بنظام Android 10 أو أحدث للعمل بالإصدارات المستقبلية، أما الهواتف التي تعمل بنظام Android 9 Pie فستستمر في تشغيل النسخة الحالية من التطبيق، لكنها لن تحصل على أي تحديثات جديدة أو إصلاحات أمنية، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى توقف بعض الميزات أو تعطل التطبيق بالكامل مع تطور خدمات جوجل.

تطبيق جوجل يرفع الحد الأدنى للتشغيل

وفي الوقت نفسه، رفع تطبيق Google الحد الأدنى للتشغيل إلى أندرويد11 بينما أصبح تطبيق Gmail يتطلب نظام Android 7 Nougat على الأقل، لتنتهي بذلك صلاحية دعم الأجهزة التي تعمل بإصدار Android 6 Marshmallow.

 

سبب توقف دعم تطبيقات جوجل للهواتف القديمة 

وتعتمد تطبيقات جوجل الحديثة على واجهات برمجية وتقنيات جديدة تدعم ميزات مثل المصادقة البيومترية، وتحسينات الخصوصية، وتقنيات الاتصال الحديثة، وهي إمكانيات لا تتوفر في أنظمة أندرويد القديمة، كما أن استمرار دعم الإصدارات القديمة يفرض أعباءً كبيرة على المطورين، لذلك تلجأ الشركات إلى رفع الحد الأدنى للإصدارات المدعومة لضمان تقديم مزايا جديدة بكفاءة وتحسين مستوى الأمان.

وقف تحديث التطبيقات

ورغم أن التطبيقات لن تتوقف عن العمل فورًا على الهواتف المتأثرة، فإن المستخدمين لن يحصلوا على أي تحديثات مستقبلية أو ترقيعات أمنية، وهو ما يزيد من مخاطر التعرض للثغرات الإلكترونية والهجمات السيبرانية، ومع استمرار جوجل في تحديث بنيتها السحابية وخدماتها، قد تبدأ بعض الوظائف في التوقف تدريجيًا، مثل تشغيل الفيديوهات، أو مزامنة البريد الإلكتروني، أو البحث الصوتي، إلى أن تصبح التطبيقات غير قابلة للاستخدام بشكل كامل.

 

هل نوع هاتفك يتأثر ؟

إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android 10 أو أحدث، فلن تواجه أي مشكلة في تشغيل الإصدارات الجديدة من يوتيوب، أما إذا كان يعمل بإصدار Android 9 Pie أو أقدم، فسيظل التطبيق يعمل مؤقتًا، لكنه لن يحصل على تحديثات مستقبلية، ما يعني أن دعمه سينتهي تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ولمعرفة إصدار أندرويد على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم إصدار اندرويد.

ماذا تفعل إذا توقف يوتيوب وجوجل على هاتفك؟

 إذا كان هاتفك لا يزال يحصل على تحديثات رسمية من الشركة المصنعة، فقد تتمكن من الترقية إلى إصدار أحدث من أندرويد إذا كان ذلك متاحًا، أما الأجهزة التي توقفت عن تلقي تحديثات النظام، فلن تتمكن من تشغيل الإصدارات الحديثة من تطبيقات جوجل على المدى الطويل، وهو ما يجعل تحديث الهاتف أو استبداله الخيار الوحيد للاستمرار في استخدام جميع خدمات جوجل بأحدث مزاياها.

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