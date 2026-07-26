جوجل تبدأ رسمياً إيقاف الدعم عن هواتف أندرويد القديمة وحرمانها من تحديثات يوتيوب والخدمات الأمنية

بدأت شركة "جوجل" (Google) رسمياً إنهاء الدعم البرمجي لعدد من هواتف "أندرويد" (Android) القديمة العاملة بنظام التشغيل Android 6.0 Marshmallow، في خطوة تؤدي إلى توقف تطبيق "يوتيوب" (YouTube) وحرمان هذه الأجهزة من التحديثات الأمنية وخدمات النظام الأساسية.

وإيقاف حزمة Google Play Services

وجاء قرار الشركة عقب رفع الحد الأدنى لإصدار نظام التشغيل المدعوم من حزمة خدمات "جوجل بلاي" (Google Play Services)، وهي المنصة البرمجية الرئيسية المسؤولة عن تشغيل خدمات جوجل الأساسية في خلفية النظام. وبموجب هذا القرار، أصبح الحد الأدنى المطلوب لتشغيل خدمات جوجل هو نظام Android 7.0 Nougat أو الإصدارات الأحدث منه.

وبناءً عليه، لن تتلقى الهواتف التي لا تزال تعمل بنظام أندرويد 6 أي تحديثات جديدة لخدمات جوجل أو تحسينات أمنية مستقبلية، وهو ما ينعكس تدريجياً على كفاءة أداء التطبيقات واعتمدها الميداني على الخدمات البرمجية للشركة.

أهمية حزمة Google Play Services

وتُعد حزمة Google Play Services ركيزة أساسية لنظام أندرويد؛ إذ توفر خدمات جوهرية تعتمد عليها مختلف التطبيقات، ومن بينها تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل، وخدمات الموقع الجغرافي وخرائط جوجل، والإشعارات الفورية، وخدمة الدفع Google Pay، ونظام الحماية Google Play Protect، إضافة إلى ربط التطبيقات ببيئات الخرائط داخل تطبيقات النقل والتوصيل.

واوضحت الموقع تقنية أن جوجل لن تزيل الحزمة من الأجهزة القديمة، لكنها ستتوقف عن إرسال التحديثات إليها؛ مما يترتب عليه توقف التحديثات الأمنية، وعدم دعم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الجديدة، وارتفاع مخاطر التعرض للثغرات والبرمجيات الخبيثة، فضلاً عن فقدان التوافق التشغيلي مع بعض التطبيقات مستقبلاً.

توقف تطبيق يوتيوب وتداعيات القرار على المستخدمين

وأسفر هذا الإجراء بشكل مباشر عن خروج تطبيق "يوتيوب" من الخدمة وتوقفه عن العمل على الأجهزة العاملة بنظام Android 6 Marshmallow.

وعند محاولة تشغيل التطبيق، سيُطلب من المستخدمين الاعتماد على الموقع الإلكتروني لـ "يوتيوب" عبر متصفح الإنترنت بدلاً من التطبيق المخصص.

ومن المتوقع أن يمتد هذا الإجراء ليشمل تطبيقات أخرى تابعة لشركة جوجل خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إنهاء الدعم التدريجي عن الإصدارات والأنظمة القديمة في سوق الهواتف الذكية.