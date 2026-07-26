سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة ينفي تقارير عن نقص في إمدادات الذخائر الأمريكية بالشرق الأوسط

نفى سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، التقارير التي تحدثت عن عدم امتلاك الجيش الأمريكي قوة نارية كافية في الشرق الأوسط.

وقال والتز، وفقًا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "ليس لدينا فقط ما نحتاجه في مسرح العمليات، بل ستُنقل أيضًا المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة".

وجاءت تصريحاته ردًا على تقارير أشارت إلى أن القوات الأمريكية تواجه صعوبة في الحفاظ على وتيرة استهلاك الذخائر الدقيقة، في ظل استخدامها بمعدلات تفوق قدرة الولايات المتحدة على تعويضها، فضلًا عن تقارير أخرى تحدثت عن نقص في بعض المؤشرات العسكرية.

ولم يتناول والتز تلك التقارير بشكل مباشر، لكنه أكد أن الحرب مع إيران ألقت بظلالها على إمدادات الذخائر.