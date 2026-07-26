ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ديوماندي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقة الإيفواري يان ديوماندي، لاعب فريق آر بي لايبزيج الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس فإن إدارة النادي الملكي نجحت في حسم كافة الشروط الشخصية مع الدولي الإيفواري صاحب الـ19 عامًا، حيث أبدى اللاعب موافقته التامة على توقيع عقد طويل الأجل يمتد لـ5 سنوات قادمة مع الميرينغي.

ويأتي هذا التحرك بعد مفاوضات متسارعة أدارها نادي العاصمة الإسبانية مع إدارة نادي لايبزيج، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

موهبة شابة

يذكر أن ديوماندي أحد أبرز المواهب الشابة في العالم.