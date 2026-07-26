د.منال عوض توجه بسرعة توفيق الأوضاع البيئية بمنطقة العكرشة وتكثيف حملات التفتيش البيئي

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة العكرشة الصناعية بمحافظة القليوبية في جولة مفاجئة وذلك عقب ختام تفقدها اليوم الخدمات المقدمة للمواطنين وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والدكتور مجدى الحصرى رئيس قطاع الفروع والأستاذ وسام محمد مدير عام التفتيش البيئى وبمشاركة فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى.

وقد قامت د. منال عوض بتفقد الوضع الحالي للأنشطة الصناعية بمنطقة العكرشة، والتي تعتبر منطقة صناعية غير مخططة تتسم بتداخل الأنشطة الصناعية مع الكتل السكنية والأراضي الزراعية وتمتد على مساحة ٤٩٤ فدان.

وقد وجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة للمنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بتوفيق أوضاعهم وتقديم خطط الإصحاح البيئي، وذلك في اطار تنفيذ قرار رئيس جمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لتخصيصها كمنطقة صناعية.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض بسرعة توفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية بالمنطقة، والتي تتسم بالتنوع ومنها المسابك التي تتجاوز ٢٥٠ مسبك، ومصانع انتاج الأقطان من مخلفات الأقمشة، وإعادة تدوير المخلفات الورقية، خاصة مع قلة عدد المصانع المرخصة بها بينما يعمل عدد اكبر بدون ترخيص لافتقارها الاشتراطات البيئية والحماية المدنية وغيرها.