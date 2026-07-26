تعويضات للمستحقين.. برلماني يكشف تفاصيل صرف فوائد تأخير المعاشات

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات المتأخرة، والبالغ عددهم نحو 12.7 ألف مستحق، سيحصلون على حقوقهم كاملة بحلول الأول من أغسطس، مؤكدًا أنه في حال عدم حل الأزمة خلال الموعد المحدد ستكون هناك تحركات برلمانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن كل مواطن تأخر صرف معاشه سيحصل على فوائد عن فترة التأخير، موضحًا أن ذلك حق قانوني لكل من تضرر من وقف صرف المعاش بسبب مشكلات السيستم.

أموال

ولفت إلى أن صرف فوائد التأخير سيتم بعد صرف المعاشات المستحقة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يعانون من هذه الأزمة، وأن بعض المواطنين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ العام الماضي، وهو أمر لا يمكن القبول باستمراره.

وأشار إلى أن أزمة المعاشات ليست مطلبًا يخص نائبًا أو فئة بعينها، وإنما هي حقوق أصيلة لكل مواطن مستحق للمعاش، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة قبل الأول من أغسطس.