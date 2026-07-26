رئيس مجلس الدولة يشيد بدور قضايا الدولة في صون المال العام وحماية حقوق الوطن

قام المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس قضايا الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى من مستشاري الهيئة، بزيارة إلى المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، مُعَبِّرًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه الجديدة.

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال اللقاء، عن ثقته المطلقة في قدرات المستشار ربيع لبنة على الاضطلاع بهذه المسئولية الوطنية الجسيمة، مؤكدًا أن محكمة النقض تمثِّل حجر الزاوية في استقرار الأحكام وتطوير الفقه القضائي، ومشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة والمستمرة بين الهيئة والمحكمة؛ بما يرسخ دعائم العدالة ويعزز سيادة حكم القانون.

ومن جانبه، ثمَّن المستشار ربيع لبنة هذه اللفتة الكريمة من رئيس هيئة قضايا الدولة، معربًا عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، ومشيدًا بالدور الوطنى الذي تؤديه هيئة قضايا الدولة في الذود عن حقوق الوطن وصون المال العام، ومؤكدًا متانة أواصر الإخاء التي تجمع أبناء القضاء المصري، وعزمه على تكثيف العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق الصالح الوطني وضمان سيادة القانون.

كما شهد اللقاء نقاشًا معمَّقًا حول سبل تطوير الأداء القضائي وتعزيز آليات التنسيق المشترك؛ بما يحقق المصلحة العامة.

وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تعكس عمق التواصل والتقدير المتبادل بين المؤسستين القضائيتين.