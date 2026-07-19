رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو

هنأ المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من شهر يوليو سنة ١٩٥٢ ، تلك الثورة المجيدة التي اتحدت فيها إرادة الشعب المصري العظيم وجيشه الباسل لطرد الاحتلال الأجنبي على مصر وما عاناه الشعب من سيطرة وسطوة الإقطاع وأعوانه على مقدراته، كما ألغت الطبقية، فكانت بداية عهد جديد ليحكم البلاد أبناء الشعب دون أية تدخلات أجنبية، كما ألهمت تلك الثورة حركات التحرر في الدول العربية والأفريقية.

وأكد المستشار أبو العزم تقديره الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس وقواتنا المسلحة الباسلة للحفاظ على الوطن في الداخل والخارج والوقوف بجانب إرادة الشعب عبر العصور.

سائلا المولى عز وجل أن يحمي مصر قيادة وشعباً من كل مكروه.