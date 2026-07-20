سيارة باتمان الخارقة تظهر في شوارع أمريكا ليلًا.. شاهد

في قصة ملهمة تشبه سيناريو سينمائي خيالي، يجمع طبيب الطوارئ الأمريكي عبد الله قدرة في مدينة هيوستن بولاية تكساس بين إنقاذ الأرواح نهارًا والتحول إلى بطل خارق ليلاً؛ حيث يتجول في شوارع المدينة وهو يقود نسخة حقيقية وقانونية بالكامل من سيارة "باتمان" الشهيرة.

وتعود فكرة هذه المركبة الاستثنائية إلى شغف الطبيب منذ طفولته بالنسخة الأيقونية الظاهرة في فيلم "Batman" للمخرج تيم بيرتون عام 1989 الذي قام ببطولته الممثل مايكل كيتون، ليتحول هذا الحلم القديم إلى واقع يتحرك فوق الأسفلت بين السيارات التقليدية.

مواصفات ميكانيكية فائقة وتجهيزات قانونية للسير على الطرقات

وتتميز هذه التحفة الهندسية بأبعاد ضخمة؛ حيث يصل طول هيكلها المصنوع من ألياف الزجاج الفايبر جلاس إلى نحو 22 قدمًا. وتحت الغطاء الأمامي، تم تزويد المركبة بمحرك ثماني الأسطوانات V8 خضع لتعديلات شاملة مع إضافة شاحن توربيني ضخم يولد قوة مرعبة تتراوح بين 900 إلى 1000 حصان لتعيد تحريك هذا الهيكل الضخم بسلاسة.

وتخرج العوادم عبر مخارج جانبية تطلق صوتا مهيبا يجذب انتباه الجميع قبل رؤيتها على الطريق.

ولضمان ترخيص السيارة قانونيًا وحصولها على تصريح القيادة في الشوارع العامة، تم تزويدها بمصابيح أمامية وإشارات انعطاف تعمل بدقة، ونظام تكييف وتدفئة معدل يناسب أجواء تكساس الحارة، بالإضافة إلى أحزمة أمان ونظام إطفاء حريق أوتوماتيكي.

ونظرًا لسطح السيارة المنخفض الذي يحجب الرؤية الخلفية، دعم الطبيب المقصورة بثلاث كاميرات خلفية وشاشات عرض رقمية داخلية تسمح بمراقبة حركة المرور المجاورة بأمان تام.

رسالة إنسانية وفلسفة متكاملة لخدمة المجتمع

ويوضح الدكتور عبد الله أن ارتباطه بشخصية باتمان يتجاوز مجرد إعجاب عادي بالقصص المصورة، بل يمثل فلسفة قائمة على الجاهزية الدائمة لمساعدة الآخرين وتقديم الدعم في أوقات الأزمات.

ويربط الطبيب بين عمله اليومي المجهد في أقسام الطوارئ وبين قيادة هذه السيارة؛ إذ يحرص على المشاركة بها في الفعاليات المجتمعية والإنسانية وإسعاد الأطفال المرضى في المستشفيات.

وتحظى السيارة باهتمام واسع من المارة ودوريات الشرطة في هيوستن؛ حيث يوقفه رجال الأمن في كثير من الأحيان ليس لتسجيل مخالفات مرورية، بل لالتقاط الصور التذكارية مع أشهر سيارة سينمائية تجوب الشوارع واقعيًا بنجاح.