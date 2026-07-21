مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

عادت إيناس صابر، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “مجنونة العوضي”، لإثارة الجدل من جديد بعد تصريحات تلفزيونية تحدثت خلالها عن الفنان أحمد العوضي، مؤكدة تمسكها بمشاعرها تجاهه.

وقالت إيناس إنها واثقة من أنها ستصبح زوجة أحمد العوضي في المستقبل، مضيفة: “أنا اللي بحب أحمد مش يارا السكري.. بحبك يا عوضي وبعشقك، متسيبش اللي هتبقى مراتك تتبهدل”، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إيناس قد تصدرت التريند في وقت سابق بعد ظهورها بجوار أحمد العوضي خلال حضوره أحد العروض السينمائية، حيث اقتربت منه وتحدثت معه بعفوية، ليلقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”مجنونة العوضي”.

وفي أعقاب انتشار الواقعة، أعادت الفنانة يارا السكري تقديم المشهد في مقطع فيديو بطابع كوميدي، متفاعلة مع التريند الذي حقق انتشارًا واسعًا آنذاك.

كما حظي تصرف أحمد العوضي بإشادة كبيرة من الجمهور، بعدما تعامل بهدوء مع الموقف واستكمل لقاءاته الصحفية بشكل طبيعي، قبل أن تخرج إيناس لاحقًا لتوضح أن هدفها لم يكن السعي وراء الشهرة، وإنما كانت ترغب في الوصول إلى الفنان لطلب المساعدة في تحمل تكاليف علاجها.