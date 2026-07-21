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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كل ما تريد معرفته عن الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح

المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
أحمد البهى

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، قائمة العروض المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشرة، والتي يصل عددها 34 عرضا مسرحيًا إضافة إلى 3 عروض على الهامش.


تمثل  العروض الإنتاجات المسرحية المقدمة من مختلف الجهات والمؤسسات الفنية، بما يعكس تنوع المشهد المسرحي المصري واختلاف 

تجاربه واتجاهاته. وتشمل:
(6)عروض للبيت الفني للمسرح "متولي وشفيقة، سابع سما، التياترو، ساعة حظ، أداجيو، وسجن اختياري"


(6)عروض للهيئة العامة لقصور الثقافة هي "يوم أن قتلوا الغناء، شيخ العرب، ليلة القتلة، البؤساء، هواميش الجبرتي، وكان شيئًا لم يكن"
عرضان لوزارة الشباب والرياضة هما "شنب البنات، ضيق تنفس". 
عرضان لمركز الهناجر للفنون هما "سما ولحظة واحدة".
عرضان لصندوق التنمية الثقافية هما "الملك لير ولسه فاكر".


عرض واحد للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية هو "غرام في الكرنك".


(3) عروض لأكاديمية الفنون هي "آل بونسكو، ماذا لو، والتدريبات الأسبوعية لتعلم الطريقة المثالية".


(5)عروض تمثل الفرق الحرة والمستقلة هي "ميرامار، ليالينا، حيث لا يراني أحد، تصبحي على خير يا ماما، والمضطر يركب القطر".
عرضان للمسرح الجامعي هما "البوسطجي والست".
عرضان لفرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني هما "حكاية دائرة الطباشير القوقازية والأرض".
عرض واحد يمثل القطاع الخاص هو "أوليفر بالعربي".


(3) عروض تمثل فرق الشركات والبترول والمسرح العمالي هي “الجريمة والعقاب، ويا نسيني عن نهاية النص التمثيلية، شبابيك”. 

(3) عروض ضمن برنامج “عروض على الهامش” هي: فتاة المترو، كرسي بجناحات، وكوديا.


وأعلن المهرجان أسماء أعضاء لجنة مشاهدة العروض، برئاسة الدكتور حسن الوزير، وعضوية الفنان باسم صادق، والفنان محمود فؤاد صدقي، والفنانة منار زين، والدكتورة هايدي عبد الخالق.
وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، وتضم في عضويتها الأستاذة الدكتورة أحلام يونس، رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للباليه الأسبق، والفنانة القديرة عايدة فهمي، ومهندس الديكور عمرو عبد الله الشريف، والمخرج محمد زكي، والموسيقار محمود طلعت، والناقد الكبير أحمد عبد الرازق أبو العلا، فيما يتولى الفنان محمود حسن مهام مقرر اللجنة.


وتتكون لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي التي يرأسها الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، وتضم في عضويتها الناقد والكاتب محمد بهجت، والدكتور محمد سمير الخطيب، حيث تتولى اللجنة قراءة النصوص المشاركة واختيار الأعمال الفائزة وفق معايير فنية وإبداعية تضمن النزاهة والموضوعية.


كما أعلن المهرجان تشكيل لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث النظري برئاسة الناقد الكبير الدكتور حمدي الجابري، وتضم في عضويتها الدكتور محمد زعيمة، والكاتب والناقد جرجس شكري، حيث تتولى اللجنة تحكيم الدراسات والأبحاث والمقالات النقدية المشاركة في الدورة، وفق معايير علمية ونقدية تضمن جودة الأعمال الفائزة.

المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح محمد رياض

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