نقابة المهن السينمائية تفتح باب الترشح للأفلام المصرية للمنافسة على جائزة الأوسكار لعام 2026

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن فتح باب الترشح أمام صنّاع الأفلام المصرية، الراغبين في المشاركة ضمن فئة "أفضل فيلم روائي عالمي" في جوائز الأوسكار، وذلك بمختلف أنواعها (الروائية والوثائقية والمتحركة)، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة باختيار الفيلم المصري المرشح للمنافسة على الجائزة.



حددت النقابة عدداً من الشروط الواجب توافرها في الفيلم المتقدم للترشح، وهي:

أن يكون الفيلم قد عُرض لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل في دار عرض تجارية داخل البلد المنتج له.

أن يكون معظم حوار الفيلم بلغة غير الإنجليزية.

أن يكون قد تم الترويج له إعلانياً بوسائل متعددة، داخل دور العرض وخارجها، بما يضمن وصوله بشكل مباشر إلى الجمهور.

أن يكون العرض الأول للفيلم في مصر قد تم في الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر 2025 وحتى ما لا يتجاوز 23 سبتمبر 2026.

ألا تقل مدة عرض الفيلم عن 40 دقيقة.



يتولى نقيب المهن السينمائية تشكيل لجنة اختيار الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار، وتضم عدداً من المتخصصين في مختلف مجالات صناعة السينما بمصر. وتقوم اللجنة بحصر الأفلام المنتَجة والمعروضة تجارياً خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2026، ثم إعداد قائمة قصيرة منها، على أن يتم التصويت لاختيار الفيلم المرشح بعد مشاهدة أعضاء اللجنة لهذه الأفلام.



ستعلن النقابة عن فتح باب التقدّم أمام الأفلام المنتَجة والمعروضة تجارياً خلال الفترة المحددة، على أن يتم التواصل مباشرة مع المنتجين لتنسيق عروض خاصة تتيح لأعضاء اللجنة مشاهدة أفلامهم.