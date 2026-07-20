قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا أستطيع التنفس.. وفاة مهاجر مغربي أثناء توقيفه تثير عاصفة غضب في إيطاليا
كسوف الشمس 12 أغسطس 2026.. الدول التي تشاهد الظاهرة كاملة وجزئيًا
الست كانت محرجة.. بطل إنقاذ أسرة سيارة الغربية يروي لحظات الرعب داخل الترعة
قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟
حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟
شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026 وخطوات القبول كاملة
إحالة الواقعة للنيابة.. العثور على هاتف محمول مع سارة خليفة داخل محبسها للمرة الثانية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وتجريف واسع في بنت جبيل
اطرده فورا.. كواليس حديث ميسي وكوركويلا بنهائي كأس العالم
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟
اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية
متحدث الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة المهن السينمائية تفتح باب الترشح للأفلام المصرية للمنافسة على جائزة الأوسكار لعام 2026

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار
محمد نبيل

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن فتح باب الترشح أمام صنّاع الأفلام المصرية، الراغبين في المشاركة ضمن فئة "أفضل فيلم روائي عالمي" في جوائز الأوسكار، وذلك بمختلف أنواعها (الروائية والوثائقية والمتحركة)، تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة باختيار الفيلم المصري المرشح للمنافسة على الجائزة.
 

حددت النقابة عدداً من الشروط الواجب توافرها في الفيلم المتقدم للترشح، وهي:

أن يكون الفيلم قد عُرض لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل في دار عرض تجارية داخل البلد المنتج له.
أن يكون معظم حوار الفيلم بلغة غير الإنجليزية.
أن يكون قد تم الترويج له إعلانياً بوسائل متعددة، داخل دور العرض وخارجها، بما يضمن وصوله بشكل مباشر إلى الجمهور.
أن يكون العرض الأول للفيلم في مصر قد تم في الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر 2025 وحتى ما لا يتجاوز 23 سبتمبر 2026.
ألا تقل مدة عرض الفيلم عن 40 دقيقة.

يتولى نقيب المهن السينمائية تشكيل لجنة اختيار الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار، وتضم عدداً من المتخصصين في مختلف مجالات صناعة السينما بمصر. وتقوم اللجنة بحصر الأفلام المنتَجة والمعروضة تجارياً خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2026، ثم إعداد قائمة قصيرة منها، على أن يتم التصويت لاختيار الفيلم المرشح بعد مشاهدة أعضاء اللجنة لهذه الأفلام.


ستعلن النقابة عن فتح باب التقدّم أمام الأفلام المنتَجة والمعروضة تجارياً خلال الفترة المحددة، على أن يتم التواصل مباشرة مع المنتجين لتنسيق عروض خاصة تتيح لأعضاء اللجنة مشاهدة أفلامهم.

نقابة المهن السينمائية جوائز الأوسكار الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

سفيان بنجديدة

سفيان بنجديدة: فخور بالانضمام إلى الأهلي وأسعى لإسعاد الجماهير

منتخب اسبانيا

إسبانيا تكتب التاريخ بعد التتويج بمونديال 2026.. أرقام قياسية وإنجازات استثنائية

حسام عبد المجيد

محمد عبدالجليل: حسام عبدالمجيد يناسب الأهلي.. وبنجديدة سيكون صفقة الموسم

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد