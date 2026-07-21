عبدالناصر زيدان يتحدث لـ صدى البلد عن علاقته بالخطيب ورأيه بتجربة حسام حسن

كشف الاعلامي عبدالناصر زيدان عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي.

واكد في تصريحات بندوه لموقع صدى البلد “الكابتن الخطيب ده حد تحبه من غير أسباب، ومهما تختلف معاه عنده رقي غير طبيعي في أنه يتجاوز أي خلاف، ولكن اللي حوالين الكابتن الخطيب هم اللي مش مديين حق الكابتن الخطيب، يعني في ناس حبت تأله من الخطيب خصوصاً لما طلع السوشيال.”

وتابع “الكابتن طارق حبيته وأصبح بيني وبينه علاقة قوية، ده كان الكابتن طارق ده اللي يسلم عليه ممكن ما ينامش. أنا سلمت على الكابتن طارق سليم وصل في فترة ما كان مدير كورة، والكابتن ثابت البطل بعده، وكان مرعباً. بص، أنت بتتكلم على ناس كان في حدود بينك وبينهم، ولكن كان في علاقة قوية واحترام.”

وتابع “ الكابتن حسن حمدي بعد كده لما ما كانتش علاقتي بالكابتن حسن حمدي قريبة، أنا كنت قريب من محمود طاهر لفترة من الفترات، يعني وساندت الكابتن محمود طاهر في الانتخابات.

وعبر عبد الناصر زيدان عن ثقته الكاملة في المدرب الوطني لقيادة المنتخب المصري، مشيراً إلى أن التوجه الحالي هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة.

ويرى زيدان أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المدرب الوطني كانت ذكية للغاية، حيث لم تكن تعني التمسك بحسام حسن للأبد، بل تعكس رؤية استثنائية تدعم الاستقرار مع ترك الباب مفتوحاً للمنطق الرياضي.

وكشف زيدان عن أمنيته الشخصية بأن تستمر تجربة حسام حسن مع المنتخب لأبعد مدى ممكن، وأن يحقق من خلالها أقصى درجات النجاح الممكنة.

وتابع أن حسام حسن نجح في تحقيق حالة من الالتفاف الجماهيري حول المنتخب لم يشهدها الشارع الرياضي منذ عهدي محمود الجوهري وحسن شحاته.

ووجه زيدان رسالة إلى الجمهور بضرورة التوقف عن عقد مقارنات بين حسام حسن وبين الجوهري وشحاته، مؤكداً أن لكل مدرب ظروفه الخاصة ورونقه وزمنه المختلف.

https://www.youtube.com/watch?v=xFkUAuW7e0g

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