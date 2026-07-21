بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة مختلفة تجمع بين النكهة الغنية والتوابل العطرية، فإن الفراخ المحشية بالشعرية على الطريقة المغربية تعد من الأطباق المميزة التي تناسب العزائم والغداء العائلي. تمتاز هذه الوصفة بالحشوة الشهية والتتبيلة المغربية التي تمنح الدجاج مذاقًا ورائحة لا تُنسى.

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل الفراخ المحشية بالشعرية المغربية .

مقادير الفراخ المحشية بالشعرية

دجاجة كاملة وزن 1.5 إلى 2 كجم.

كوبان من الشعرية.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمن.

بصلة مفرومة ناعمًا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة زعفران (اختياري).

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان بقدونس وكزبرة مفرومة.

كوب مرق دجاج.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير الحشوة

طريقة عمل فراخ محشيه

في مقلاة على النار، أذيبي الزبدة ثم أضيفي البصل حتى يذبل. ضعي الشعرية وقلبيها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، ثم أضيفي نصف كمية التوابل والملح، واسكبي مرق الدجاج واتركيها حتى تنضج. بعد ذلك أضيفي البقدونس والكزبرة وقلبي جيدًا.

طريقة تتبيل الفراخ

اخلطي زيت الزيتون مع باقي التوابل والملح، ثم افركي الدجاجة جيدًا من الداخل والخارج، واتركيها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل طوال الليل للحصول على أفضل نكهة.

طريقة الحشو والطهي

طريقة عمل فراخ محشيه شعرية على الطريقة المغربية

احشي الدجاجة بالشعرية بعد أن تبرد قليلًا، ثم أغلقيها بخلة أسنان أو اربطيها بخيط مخصص للطهي.

ضعي الدجاجة في صينية، وأضيفي نصف كوب من المرق، ثم غطيها بورق الفويل وأدخليها فرنًا ساخنًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف تقريبًا.

بعد ذلك انزعي ورق الفويل وادهني الدجاجة بالقليل من الزبدة، ثم أعيديها إلى الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا.

سر الطعم المغربي

يكمن سر هذه الوصفة في استخدام الكركم والزنجبيل والقرفة والزعفران مع البقدونس والكزبرة، وهي مكونات تمنح الدجاج نكهته المغربية الأصيلة دون الحاجة إلى مكونات معقدة.

نصائح لنجاح الوصفة

اتركي الدجاج في التتبيلة لأطول وقت ممكن.

لا تكثري من حشو الدجاجة حتى تنضج بالتساوي.

اسقي الدجاجة من عصارة الصينية أثناء التسوية لتحافظ على طراوتها.

قدميها مع سلطة مغربية أو خضار مشوية وأرز أو خبز مغربي.

بهذه الخطوات ستحصلين على فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية بطعم غني، ورائحة شهية، ومظهر يناسب الولائم والمناسبات الخاصة.