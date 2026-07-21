إنشاء مستشفى ووحدة صحية ومركز شباب في حدائق الأهرام | تفاصيل

شاركت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة احتياجات المواطنين واستعراض أولويات العمل بعدد من دوائر المحافظة، وفي مقدمتها منطقة حدائق الأهرام.

إقامة مستشفى ووحدة صحية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمثل أولوية لأهالي حدائق الأهرام، حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة استغلال الأراضي المخصصة لإقامة مستشفى ووحدة صحية ومركز شباب لخدمة سكان المنطقة، إلى جانب التنسيق لسرعة تشغيل قسم شرطة حدائق الأهرام عقب الانتهاء من تنفيذ أعماله، ودراسة إنشاء مطبات مرورية أمام بوابات المدينة للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية.

وأكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين أن هذه الملفات تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها داخل مجلس النواب، من خلال طلبات الإحاطة والتواصل مع الجهات التنفيذية، لضمان الاستجابة لمطالب المواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية والأمنية والشبابية والبنية التحتية بمنطقة حدائق الأهرام.

سرعة دخول المشروعات الخدمية حيز التنفيذ

وشددت شاهين على استمرار التنسيق مع محافظة الجيزة وكافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمية حيز التنفيذ، وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي حدائق الأهرام، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة.