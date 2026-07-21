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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حتى صفارة جوارديولا للبيع.. مانشستر سيتي يطرح مقتنيات مدربه السابق في مزاد علني

جوارديولا
جوارديولا
محمد سمير

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استثمار إرث مدربه السابق بيب جوارديولا بطريقة مختلفة، بعدما طرح عددًا من مقتنياته الشخصية في مزاد علني، عقب رحيله رسميًا عن تدريب الفريق بنهاية موسم 2025-2026.

وأسدل المدرب الإسباني، البالغ من العمر 55 عامًا، الستار على مسيرة استمرت عشرة أعوام داخل ملعب الاتحاد، حقق خلالها جميع البطولات الممكنة مع مانشستر سيتي، قبل أن يقرر مغادرة منصبه قبل عام من نهاية عقده.

وبحسب ما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي، فقد تم طرح عدد من المقتنيات الخاصة بجوارديولا للبيع، في مزاد يستمر لمدة خمسة أيام، ويضم مجموعة من الأغراض التي استخدمها المدرب الإسباني داخل مكتبه ومقر تدريبات الفريق.

وتشمل المعروضات الصفارة الخاصة بجوارديولا، ومجموعته الشخصية من البخور، وملابس التدريب، وأطقم فناجين القهوة، وعددًا من القطع التذكارية، إلى جانب وحدة الإضاءة والكرسي الموجودين داخل مكتبه، فيما استثنى النادي مكتب العمل والأريكة وحامل الملابس من المزاد، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من جماهير مانشستر سيتي، إذ وصلت قيمة المزايدة على الصفارة إلى 282 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تصدرت القطع التذكارية القائمة بقيمة بلغت 571 جنيهًا إسترلينيًا، في حين سجلت مجموعة البخور 172 جنيهًا، مقابل 200 جنيه لوحدة الإضاءة الخاصة بالمكتب.

وفي سياق آخر، أعلن مانشستر سيتي تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لجوارديولا، بعدما سبق له العمل مساعدًا للمدرب الإسباني في فترتين داخل النادي.

وبدأ ماريسكا مهمته سريعًا في سوق الانتقالات، بعدما نجح في التعاقد مع إليوت أندرسون قادمًا من نوتنجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب ضم الثلاثي الشاب بيرس تشارلز، وجيريمي مونجا، وماتيس ديتوربيه.

أما جوارديولا، فما زال مستقبله التدريبي محل تكهنات، إذ كشفت تقارير صحفية أنه كان قريبًا من قيادة منتخب إنجلترا قبل التراجع عن الاتفاق، فيما تشير أحدث الأنباء إلى دخوله في محادثات مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي تدريب منتخب إيطاليا خلال المرحلة المقبلة.

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