قرار جديد من عموتة بشأن لاعبي الأهلي

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة، قرارًا بتمديد فترة الراحة الممنوحة للاعبين الدوليين، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في منافسات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن النادي الأهلي، عبر بيان رسمي، أن اللاعبين الدوليين سيواصلون الحصول على الراحة حتى يوم 30 يوليو الجاري، بدلًا من الموعد السابق المحدد لعودتهم إلى التدريبات يوم 27 يوليو، وذلك بهدف منحهم فترة استشفاء إضافية قبل استئناف الاستعدادات للموسم الجديد.

وأوضح البيان أن اللاعبين سينضمون إلى تدريبات الفريق عقب انتهاء فترة الراحة، تمهيدًا للسفر مع بعثة الأهلي إلى المعسكر الخارجي، ضمن برنامج الإعداد للموسم المقبل.

وفي إطار التحضيرات، يخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال شهر يوليو، حيث يلتقي فريق النصر يوم 23 يوليو، قبل أن يواجه لافيينا في 30 يوليو، وذلك للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويضم قائمة اللاعبين الدوليين الذين شملهم قرار تمديد الراحة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، إمام عاشور، مروان عطية، ياسر إبراهيم، وأحمد السيد زيزو.