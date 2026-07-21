تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة حريصة على توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمواطنين، موضحًا أن الطبيب عندما يصف دواءً لمريض فإن هدفه الأول هو علاجه، وأن جميع الأطباء يتمنون توافر مختلف الأدوية لما لها من تأثير مباشر على صحة المرضى.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في صناعة وإنتاج الدواء خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن توافر الأدوية الخاصة بمختلف الأمراض يحقق الأمن الدوائي، مؤكدًا أن الجميع تابع المشكلات العالمية التي ظهرت خلال جائحة فيروس كورونا، وما صاحبها من نقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح أن من حق كل مريض الحصول على العلاج، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوفير احتياطي استراتيجي من الأدوية يكفي لمدة 6 أشهر، إلى جانب الاحتفاظ بمخزون من المواد الخام والمواد المضافة اللازمة للصناعة، مع تطبيق نظام يضمن استبدال العبوات قبل نفادها، حتى لا يحدث أي نقص في الأدوية.

وتابع أن جميع الأدوية متوفرة، بما في ذلك الأدوية الحديثة، مؤكدًا أن الاحتفاظ بمخزون لمدة 6 أشهر يهدف إلى ضمان جودة الأدوية والحفاظ على صلاحيتها.