عوض تاج الدين: الدواء المصري يثبت كفاءته وأفريقيا بوابة التصدير الكبرى

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المؤتمر الأفريقي للصحة منذ نسخته الأولى، مشيرًا إلى أن المؤتمر ينعقد حاليًا في مصر في نسخته الخامسة.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن فكرة المؤتمر كانت فكرة قومية حظيت بدعم ورعاية الرئيس السيسي، الذي حضر النسخ الثلاث الأولى، مؤكدًا اهتمامه الكبير بملف الصحة في القارة الأفريقية بأكملها.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك رابطًا وثيقًا يجمع مصر بالقارة الأفريقية، يشمل نهر النيل إلى جانب التحديات الصحية والاقتصادية المشتركة.

ولفت إلى أن الدول الأفريقية تدرك جيدًا ما تقدمه مصر من دعم ومساندة في المجال الصحي، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في مواجهة انتشار الفيروسات والأمراض.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كوادر بشرية متميزة في مجالات الطب الوقائي والعلاج والتدخلات الطبية المختلفة، مؤكدًا قدرة الدولة على التعامل مع مختلف الأمراض والتحديات الصحية، وأن العديد من الدول الأفريقية تطلب الاستفادة من الخبرات المصرية.

كما أوضح أن مصر لديها برامج متعددة لدعم القطاع الصحي في أفريقيا، وأنها قدمت خلال جائحة كورونا 30 مليون جرعة لصالح مواطني القارة.

أفريقيا تمثل بوابة رئيسية لتصدير الدواء المصري

وكشف أن الدواء المصري يتمتع بالكفاءة والفاعلية، وأن الإنتاج الدوائي المحلي يشهد وفرة كبيرة، معتبرًا أن أفريقيا تمثل بوابة رئيسية لتصدير الدواء المصري.

وأكد أن مصر تصدر الأدوية إلى عدد من الدول الأفريقية وغيرها، ولها دور بارز في دعم الجهود الرامية إلى الحد من المشكلات الصحية التي تواجه دول القارة.