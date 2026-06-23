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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عوض تاج الدين: مصر تتابع عن كثب تطورات فيروس إيبولا

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
اخبار توك شو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الموجة الـ 17 من انتشار فيروس إيبولا ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن مصر تتابع وترصد باستمرار تطورات الوضع الخاص بهذا الفيروس.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم والمساندة إلى الكونغو ودول القارة الأفريقية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروسات الخطيرة، وعلى رأسها فيروس إيبولا.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تشهد انتشار عدد من الفيروسات والأمراض التي تمثل تحديات صحية كبيرة، مؤكدًا أن مصر تمتلك الاستعدادات والإمكانات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأمراض، إلى جانب استمرارها في دعم الأشقاء الأفارقة في المجال الصحي.

وأشار إلى أن مصر تقدم دعمًا طبيًا كبيرًا لدول القارة، معتبرًا أن ذلك يمثل نهجًا ثابتًا للدولة المصرية، التي تحرص على مساندة الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما يسهم في الحد من المشكلات الصحية ومواجهة الأوبئة والأمراض العابرة للحدود.

عوض تاج الدين إيبولا الصحة

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