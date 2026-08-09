أستاذ دراسات أمريكية: إيران لن توافق على فتح مضيق هرمز دون تلبية شروطها

قال الدكتور منور بانهور، أستاذ الدراسات الأمريكية بجامعة القائد الأعظم الباكستانية، إن إيران تلعب لعبة خطرة للغاية في المفاوضات، موضحًا أنها لن توافق على فتح مضيق هرمز دون وجود شروط أوضح ومفاوضات ذات بنود واضحة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك يأتي بعد فقدان مذكرة التفاهم، بسبب وجود عدة بنود غير واضحة بها وعدم الإيفاء بالشروط الموجودة فيها.

وأوضح أنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وضع حد للحرب، فعليه أن يرى الشروط الخاصة بإيران وأن ينهي الحرب تمامًا، مضيفًا أن الأمريكيين يحتاجون إلى إنهاء الحرب، وكذلك الإيرانيون، ولكن وفق شروطهم الستة المعروفة، ومن بينها أن تكون لإيران سلطة على مضيق هرمز.

وأشار إلى أن إيران تطالب أيضًا برفع بعض العقوبات الاقتصادية، وعدم تجميد أصولها، إضافة إلى إيقاف الضربات المتكررة في لبنان، مؤكدًا أن طهران تريد تنفيذ هذه الأمور جميعها والوفاء بجميع الشروط حتى توافق على إجراء مفاوضات.

وأكد أن إيران تطالب كذلك بالإفراج عن أصولها المجمدة، والتي تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، لافتا إلى أن طهران ستحرص على تحقيق ذلك، ونجحت في الوقت نفسه في إجراء مفاوضات ناجحة وجيدة مع سلطنة عمان التي تشترك معها في مضيق هرمز.