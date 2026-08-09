أفادت ‏مصادر طبية يمنية قصف الحوثيين على المخا أودى بحياة 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين.

أفاد مصدر عسكري يمني بنجاح الدفاعات الجوية في المخا في إسقاط 16 طائرة مسيرة للحوثيين، كانت معظمها تستهدف منشآت مدنية.

وبحسب المصدر ؛ فقد كتب الحوثيون على بعض الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها كلمات مثل القدس و فلسطين، فيما كُتبت على طائرات أخرى كلمة غزة.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت 30 صاروخا باليستيا على الأعيان المدنية في المخا.

‏كما استهدفت الميليشيات الحوثية مستشفيات ومنازل ومؤسسات مدنية في المخا.



وكانت قوات خفر السواحل اليمنية أحبطت هجوماً إرهابياً بزورق مفخخ مُسير استهدف ميناء المخا وتم تدميره قبل وصوله للرصيف التجاري.

وشنت مليشيات الحوثي قصفاً صاروخياً مكثفاً استهدف الأحياء السكنية في المخا، وسقطت صواريخ قرب مبنى قناة الجمهورية ومصلحة الهجرة والجوازات.