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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخارجية الفلسطينية تثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية تثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية
أ ش أ

ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين، اليوم /الأحد/، المواقف المصرية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدةً بالدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وجهوده السياسية والدبلوماسية المتواصلة لوقف العدوان، وتحقيق التهدئة، وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء وداع أجرته وزيرة الخارجية الفلسطيني مع السفير إيهاب سليمان سفير مصر لدى دولة فلسطين، اليوم /الأحد/، بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي في دولة فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأعربت فارسين أغابكيان شاهين، خلال اللقاء، عن بالغ تقديرها للدور المحوري الذي اضطلع به السفير سليمان طوال فترة عمله في فلسطين، مثمنةً جهوده الحثيثة في نقل رسالة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضيته العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما أسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، أكد السفير إيهاب سليمان أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية سيظل ثابتاً وراسخاً، مشيراً إلى أن القاهرة ستواصل بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ووجه السفير إيهاب سليمان الشكر لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على مستوى التعاون والتنسيق الذي حظي به طوال فترة عمله، معتبراً أن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ستظل نموذجاً يُحتذى به في التعاون والتكامل من أجل خدمة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين المواقف المصرية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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