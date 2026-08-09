الأرصاد : غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الاثنين / طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الجديدة 38 24

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 23

بلطيم 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

كاترين 33 19

الطور 36 26

طابا 37 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 40 28

حلايب 366 28

أبو رماد 38 27

مرسى حميرة 38 27

أبرق 41 29

جبل علبة 40 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 40 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 34

المدينة المنورة 44 32

الرياض 45 32

المنامة 42 34

أبوظبي 45 33

الدوحة 43 35

الكويت 46 31

دمشق 39 21

بيروت 31 26

عمان 35 23

القدس 33 23

غزة 32 24

بغداد 48 32

مسقط 33 29

صنعاء 29 17

الخرطوم 37 26

طرابلس 34 25

تونس 37 24

الجزائر 32 26

الرباط 28 20

نواكشوط 33 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 17

إسطنبول 31 23

إسلام آباد 36 27

نيودلهي 33 26

جاكرتا 34 25

بكين 33 21

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 23

أثينا 34 27

روما 38 23

باريس 33 18

مدريد 37 22

برلين 30 18

لندن 27 16

مونتريال 27 19

موسكو 26 14

نيويورك 33 23

واشنطن 35 23

أديس أبابا 21 13