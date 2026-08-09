مش عايز يرجعلها فلوسها.. القبض على المتهم بالتعدى على سيدة مسنه بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة مسنة بالضرب وإحداث إصابتها بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا من إحدى السيدات المسنات "79 عام" (مصابة بكسر بأسنان الفك السفلى - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من جارها الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب مما أدى لحدوث إصابتها لسابقة إقتراضه مبلغ مالى منها ومماطلته فى سداده .





أمكن ضبط المشكو فى حقه (عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .