قرار عاجل في إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيم داعش

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2015 وحتي 9 مايو 2022، المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.