تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان لـ21 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بحلوان، في القضية رقم 27805 لسنة 2025 جنايات حلوان، لجلسة 21 أكتوبر المقبل، للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 408 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا انضمام المتهم لجماعة إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.