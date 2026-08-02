الحكم على شخص لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بالطالبية..23 أغسطس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 2545 لسنة 2025، جنايات الطالبية، لجلسة 23 أغسطس للحكم.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشفت أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2024، وحتى 7 يناير 2025، انضم المتهم لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.