علامات جلطة القلب .. أعراض لا يجب تجاهلها ومتى يصبح ألم الصدر حالة طارئة؟

قد يعتقد البعض أن الجلطة القلبية تحدث دون سابق إنذار، إلا أن الجسم غالبًا ما يرسل إشارات تحذيرية قبل وقوعها، ووفقًا لموقع Heart Foundation New Zealand، فإن الانتباه لهذه العلامات والتعامل معها بسرعة قد يحد من تلف عضلة القلب ويزيد فرص النجاة، لذلك فإن استمرار أي أعراض غير طبيعية أو تكرارها يستدعي طلب الرعاية الطبية دون تأخير.

كيف تبدأ أعراض الجلطة القلبية؟

يُعد الشعور بألم أو ضغط في منتصف الصدر أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يصفه البعض بأنه إحساس بالثقل أو العصر أو الحرقان. ولا يظل الألم دائمًا في منطقة الصدر، إذ قد ينتقل إلى:

الرقبة.

الفك.

الكتفين.

الظهر.

الذراع اليسرى أو كلتا الذراعين.

كما قد يصاحب هذه الأعراض:

صعوبة أو ضيق في التنفس.

دوخة أو شعور بعدم الاتزان.

تعرق بارد.

غثيان أو قيء.

إرهاق شديد أو ضعف مفاجئ.

متى يصبح ألم الصدر علامة خطيرة؟

إذا استمر ألم الصدر لأكثر من بضع دقائق، أو اختفى ثم عاد مرة أخرى، فلا ينبغي تجاهله أو انتظار زواله تلقائيًا. فالتأخر في الحصول على العلاج قد يزيد من تلف عضلة القلب ويضاعف خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

كيف تميز بين الذبحة الصدرية والجلطة؟

قد تتشابه أعراض الحالتين، لكن هناك فرقًا واضحًا. فألم الذبحة الصدرية غالبًا ما يخف مع الراحة أو بعد تناول العلاج الموصوف، بينما يستمر ألم الجلطة أو يزداد تدريجيًا، ولا يتحسن بسهولة، ما يستلزم التوجه الفوري للحصول على الرعاية الطبية.

أعراض الجلطة لدى النساء

لا تظهر الجلطة القلبية لدى النساء دائمًا في صورة ألم شديد بالصدر، إذ قد تقتصر الأعراض على:

ضيق في التنفس.

غثيان.

دوخة.

تعرق.

ألم في أعلى الظهر أو المعدة.

وقد يؤدي تشابه هذه الأعراض مع اضطرابات الهضم أو الإجهاد إلى تأخر التشخيص، وهو ما يزيد من خطورة الحالة.

الجلطة الصامتة.. عندما تمر الأزمة دون ألم

في بعض الحالات، قد تحدث الجلطة القلبية دون ألم واضح في الصدر، وهي ما تُعرف بـ"الجلطة الصامتة". وتُعد أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري، وقد تقتصر علاماتها على الشعور بالإرهاق الشديد أو ضيق التنفس أو الغثيان، لذلك لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض حتى وإن بدت بسيطة.

ماذا تفعل عند ظهور الأعراض؟

عند الشعور بألم في الصدر مصحوب بضيق في التنفس أو تعرق شديد أو امتداد الألم إلى الذراع أو الفك أو الظهر، يجب الاتصال بالإسعاف أو التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور، لأن سرعة التدخل الطبي خلال الساعات الأولى تساعد على إنقاذ عضلة القلب وتقليل خطر المضاعفات.