طائرة خاصة تنقل محمد رمضان وعائلته إلى مراسي.. والفنان يوثق الرحله

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره أحدث ظهور له خلال رحلته إلى الساحل الشمالي، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو يوثق انتقاله برفقة أفراد أسرته من منزله في «نيو جيزة» إلى منتجع مراسي على متن طائرته الخاصة.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق كتب فيه: «من نيو جيزة إلى مراسي»، في إشارة إلى انطلاقه لقضاء إجازته الصيفية بالساحل الشمالي

https://www.instagram.com/reel/Dbg9KUIIAp1/?igsh=N2NmY3V1c3ltOGZx

ومؤخرًا، احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة «روووح» أكثر من مليونى مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وذلك بعد أيام من طرحها، معلنا عن تحدى جديد لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر رمضان، عبر حسابه على «فيسبوك»، صورة توثق وصول الأغنية إلى أكثر من مليونى مشاهدة، وعلق قائلا: « كسرنا الـ2 مليون كدة نبدأ التحدى، المرحلة الأولى هختار اجمد 10 فيديوهات على اغنية رووووح من تيكتوك وهنزلهم على صفحتي".

أضاف: «والمرحلة التانية الجمهور هيصوت لأجمد فيديو فيهم وصاحبه/صاحبته هيطلع/هتطلع معايا ع المسرح فى حفلة جولف بورتو الساحل الشمالي».