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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الدكتور محمود صديق بتوليه رئاسة الجامعة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الدكتور محمود صديق بمناسبة توليه رئاسة الجامعة
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الدكتور محمود صديق بمناسبة توليه رئاسة الجامعة
إيمان طلعت

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر بمكتبه صباح اليوم الأحد، فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والوفد المرافق له؛ لتهنئته بمناسبة صدور قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتكليفه للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، واستكمال مسيرة النهضة والتقدم.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود صديق، عن بالغ شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، معربًا عن سعادته لما تحمله الزيارة من معاني المودة والتعاون بين قيادات الأزهر الشريف؛ لتحقيق رسالة الجامعة وخدمة طلابها والارتقاء بأدائها في مختلف المجالات.

في سياق اخر، توجَّه الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته وتكليفه بالقيام بمهام رئاسة جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور محمود صديق أن ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تضعه أمام مسؤولية كبيرة، وتعد دافعًا لبذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة الجامعة ورسالتها العلمية والمجتمعية، حفاظًا على مكانتها الرائدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

كما أعرب رئيس جامعة الأزهر عن بالغ تقديره وامتنانه إلى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة السابق، مثمنًا ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل في خدمة الجامعة، وإنجازه العديد من المشروعات التطويرية التي تعد علامة مضيئة في تاريخ الجامعة، داعيًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمة للأزهر الشريف، جامعًا وجامعة.

في سياق متصل، تقدم فضيلته بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع من هنأه بتولي مهام رئاسة الجامعة، وفي مقدمتهم وكيلا الأزهر السابقان، الدكتور محمد الضويني، و الدكتور عباس شومان، ونواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور محمود صديق أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى مواصلة العمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود؛ لاستكمال ما تحقق من إنجازات ومسيرة البناء التي لا تتوقف منذ إنشاء جامعة الأزهر حتى اليوم.

ودعا رئيس جامعة الأزهر الله تعالى أن يوفقه في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، وخدمة الطلاب والباحثين، وتعزيز دورها في نشر العلم والوسطية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

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