بحفل كبير.. وائل كفوري يُحيّي الجيش اللبناني ببدلته العسكريّة

في ليلةٍ امتزج فيها الفنّ بالفرح والحماس والرومانسيّة وصولاً إلى المشاعر الوطنيّة، أحيا الفنان وائل كفوري حفلاً جماهيرياً ضخماً مساء السبت 1 أغسطس في "فوروم دو بيروت" بالعاصمة اللبنانيّة، بحضور تجاوز 6 آلاف شخص، وسط أجواء استثنائيّة تفاعل خلالها الجمهور مع باقة من أشهر أغنياته، إلى جانب أحدث إصداراته التي حقّقت نجاحاً واسعاً منذ طرحها.

وكانت لحظة دخول وائل كفوري إلى المسرح من أبرز محطات الأمسية، إذ اختار أن يطلّ مرتدياً الزي العسكري اللبناني، في لفتةٍ حملت كلّ معاني التقدير والإجلال والاحترام للمؤسسة العسكرية، تزامناً مع احتفال لبنان في الأول من آب بعيد الجيش اللبناني.

وازداد المشهد تأثيراً عندما قدّم أغنيته الخالدة "أنا رايح بكرا عالجيش"، التي ردّدها آلاف الحاضرين عن ظهر قلب، في مشهدٍ عكس مكانة هذه الأغنية في ذاكرة اللبنانيين، لتؤكد أنها ما زالت حاضرة في وجدان كل لبناني.

حفل وائل كفوري

كما شكّل الحفل مناسبةً للإعلان عن موعدٍ جديد مع الجمهور اللبناني، إذ كشف وائل كفوري عن موعد حفليه المُرتقبين في العاصمة بيروت خلال عام 2027، والمُقرّر إقامتهما يومي 31 تموز و1 آب 2027.

ويُذكر أن جمهور وائل كفوري على موعد الليلة مع الحفل الثاني في الفوروم دو بيروت، بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الحفل الأول والإقبال اللافت الذي شهده.