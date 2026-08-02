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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد حديد: تعلمت من والدتي الصدق واحترام الآخرين وبناتي تعرضن للانتقادات

محمد حديد
محمد حديد
أحمد إبراهيم

قال محمد حديد، والد السوبر ستار جيجي وبيلا، إن أمه كانت السند بالنسبة له، وكانت توصيه بشكل دائم على أخوته وأن تكون العائلة فى المقام الأول ولم تجعلهم يعرفون معني الكره أبدا فى حياتهم، لافتا إلي أنهم كلاجئين فلسطنيين يعيشون فى فرنسا يواجهون العديد من التحديات.

وأضاف محمد حديد خلال لقاء متلفز له،  أنها كانت تدعوهم للمحبة بشكل مستمر، قائلا : عمرها ما قالت لينا اكرهوا المسحيين او اليهود"، مشيرا إلي أنه لديه أصدقاء من كل مكان، واصفة والدته بأنها كانت صاحبة قلب كبير وصادق، وأنه تعلم منها مهارات الطبخ.

محمد حديد

وتابع محمد والد السوبر ستار جيجي، أنه يعلم بناته أنه من يفقد نفسه يضيع هويته ويفقد احترامه، مشيرا إلي أنه يعلمهم الصواب والخطأ ويرفعون شعار الاحترام والرقي، قائلا: "لازم تكون امراة فلسطينية عربية محترمة"، مشددا علي أن بناته بيلا وجيجي يتعرضون للكثير من الانتقادات بسبب السياسة، ولكنهم يحترمون الجميع ولا يوجد مشكلات لهم مع أحد.

جدير بالذكر أن الموسم الثانى من برنامج «ontheroad» لقى تفاعلا كبيرا من الجمهور، وتصدر مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من حلقة كشف خلالها الضيوف عن أسرار وكواليس لأول مرة، ومن بينهم هند صبرى وظافر العابدين وميرنا جميل وكندة علوش نور عريضة، الشاعر تامر حسين، حنان مطاوع ، وغيرهم.

محمد حديد بيلا حديد جيجي حديد

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