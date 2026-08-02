تراجع 70 قرشا.. هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

واصل سعر صرف الدولار التراجع منتصف تعاملات اليوم الأحد، وهبط سعر الدولار متوسط 70 قرشًا.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاول 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.53 جنيه للشراء و50.63