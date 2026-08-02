مصرع 5 أشخاص وفقدان 41 إثر اندلاع حريق في عبّارة بإندونيسيا

أعلنت وكالة ‌البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الأحد، ‌مصرع خمسة أشخاص على الأقل ‌وفقدان 41 آخرين جراء اندلاع حريق في عبّارة قبالة سواحل جزيرة مادورا الإندونيسية.

وقالت ‌الوكالة، في بيان، إن العبّارة كانت تقل 271 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم، قبل أن يندلع فيها حريق أثناء إبحارها من مدينة سورابايا في جاوة الشرقية، إلى ماكاسار في سولاويزي الجنوبية.. مضيفة أنه جرى إنقاذ 225 شخصًا، وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

ولم تشر الوكالة في بيانها إلى سبب اندلاع الحريق، واكتفت بالقول إن التحقيقات لا تزال جارية بهذا الخصوص.