مهر: طهران لم تطلب من واشنطن وقف هجماتها

أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلا عن مسئولين إيرانيين، بأن طهران لم تطلب من واشنطن وقف هجماتها، وأن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي سيناريو.



من جانبها، نفت إيران وجود أي اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول التوصل إلى تسوية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن الحديث عن اتفاق لإعادة فتح المضيق "كاذب"، مشيراً إلى أن الممر البحري سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة مستمرة فيما وصفها بـ"الأعمال العدائية".

وجاء النفي الإيراني عقب تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مقترح تسوية قدمه وسطاء قطريون وأمريكيون، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن.