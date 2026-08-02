قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ناجي قمحة: تحركات مصر ستعيد ترتيب المشهد الإقليمي
بحد أدنى 260 درجة.. التعليم تكشف شروط القبول بمدارس STEM للعام الدراسي الجديد
التعليم تفتح باب التقديم للعمل كمعلم متدرب بالمدارس المصرية اليابانية.. تفاصيل
تقارير: أتلتيكو مدريد يدرس التعاقد مع محمد صلاح بعقد 2+1
الوزراء يشاركون في مؤتمر المصريين بالخارج.. وعبد العاطي: رعاية شؤون المواطنين أحد المرتكزات الأساسية لعملنا
بارتوميو يشيد بحمزة عبد الكريم: موهبة كبيرة ومستقبل برشلونة.. ويكشف صعوبة ضم صلاح
شوقي غريب لـ صدى البلد: الرخصة التدريبية ضمن أولوياتي وفرق الدوري المستفيد الأكبر
فقأت عينه.. السجن 3 سنوات لمعلمة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بقنا
القصاص العادل ..حبس معلمة 3 سنوات لاحداث عاهة مستديمة لتلميذ ابتدائية بقنا
طائرة خاصة تنقل محمد رمضان وعائلته إلى مراسي.. والفنان يوثق الرحله
طهران تنفي التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز وتصف تقارير إعادة فتحه بـ"الكاذبة"
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختراق أمني يكشف بيانات داخلية في هيئة الاستثمارات الحكومية البريطانية

اختراق أمني
اختراق أمني
أ ش أ

طُلب من الهيئة العامة المسؤولة عن إدارة الاستثمارات الحكومية في المملكة المتحدة تعزيز إجراءات الأمن الداخلي، بعد تعرضها لاختراق أمني أدى إلى إتاحة "معلومات إدارية رفيعة المستوى" للعامة لمدة قاربت يومين.

وذكرت هيئة الاستثمارات الحكومية البريطانية، المسؤولة عن إدارة حصص دافعي الضرائب في عدد من الشركات، من بينها القناة الرابعة ومكتب البريد البريطاني - وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إن الخلل الأمني أدى أيضًا إلى كشف البيانات الشخصية لأكثر من 50 مسؤولًا حكوميًا لمدة قاربت 40 ساعة.

وأرجعت الهيئة، المعروفة بإدارتها لحصص الحكومة في مصرفي رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، سبب الاختراق إلى أحد الموظفين، الذي قالت إنه لم يلتزم بقواعد الأمن المعتمدة.

وأضافت في تقريرها السنوي: "أصبح ملف داخلي يحتوي على معلومات إدارية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى أسماء وعناوين البريد الإلكتروني الوظيفية لـ51 مسؤولًا حكوميًا، متاحًا للعامة لمدة تقارب 40 ساعة، نتيجة تصرف أحد الموظفين الذي لم يلتزم بسياسات أمن المعلومات المعمول بها."

ولم تكشف الهيئة عن تاريخ وقوع الحادث، لكنها أوضحت أنه تم اكتشافه خلال السنة المالية الماضية، قبل تصعيده إلى أعضاء مجلس الإدارة وإبلاغ مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة.

كما استعانت الإدارة بخبراء خارجيين لمراجعة بروتوكولات الأمن، الذين أوصوا بتعزيز الضوابط الداخلية وتحسين الاستعداد للتعامل مع الحوادث الأمنية.

وأكدت الهيئة أنها نفذت بالفعل الغالبية العظمى من هذه التوصيات، أو تعتزم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

ويُتوقع أن يشكل هذا الحادث جرس إنذار للهيئات العامة، في وقت يثير فيه الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على استغلال الثغرات الأمنية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة أوبن إيه آي مؤخرًا أن أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح بهم، وهو أداة مستقلة قادرة على تنفيذ سلسلة من الأوامر دون تدخل بشري، تمكن من العثور على بيانات تسجيل الدخول واستخدامها للوصول إلى 4 خدمات متاحة للعامة، إضافة إلى شركة هاجينج فيس، التي تستضيف قاعدة بيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.

إدارة الاستثمارات الحكومية المملكة المتحدة اختراق أمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

ترشيحاتنا

شاهندا المغربي

ثنائي مصري يدير مواجهة غانا والكاميرون في أمم أفريقيا للسيدات

بادو الزاكي

الاتحاد الأردني يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التعاقد مع بادو الزاكي

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد