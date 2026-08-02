اختراق أمني يكشف بيانات داخلية في هيئة الاستثمارات الحكومية البريطانية

طُلب من الهيئة العامة المسؤولة عن إدارة الاستثمارات الحكومية في المملكة المتحدة تعزيز إجراءات الأمن الداخلي، بعد تعرضها لاختراق أمني أدى إلى إتاحة "معلومات إدارية رفيعة المستوى" للعامة لمدة قاربت يومين.

وذكرت هيئة الاستثمارات الحكومية البريطانية، المسؤولة عن إدارة حصص دافعي الضرائب في عدد من الشركات، من بينها القناة الرابعة ومكتب البريد البريطاني - وفق ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية - إن الخلل الأمني أدى أيضًا إلى كشف البيانات الشخصية لأكثر من 50 مسؤولًا حكوميًا لمدة قاربت 40 ساعة.

وأرجعت الهيئة، المعروفة بإدارتها لحصص الحكومة في مصرفي رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، سبب الاختراق إلى أحد الموظفين، الذي قالت إنه لم يلتزم بقواعد الأمن المعتمدة.

وأضافت في تقريرها السنوي: "أصبح ملف داخلي يحتوي على معلومات إدارية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى أسماء وعناوين البريد الإلكتروني الوظيفية لـ51 مسؤولًا حكوميًا، متاحًا للعامة لمدة تقارب 40 ساعة، نتيجة تصرف أحد الموظفين الذي لم يلتزم بسياسات أمن المعلومات المعمول بها."

ولم تكشف الهيئة عن تاريخ وقوع الحادث، لكنها أوضحت أنه تم اكتشافه خلال السنة المالية الماضية، قبل تصعيده إلى أعضاء مجلس الإدارة وإبلاغ مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة.

كما استعانت الإدارة بخبراء خارجيين لمراجعة بروتوكولات الأمن، الذين أوصوا بتعزيز الضوابط الداخلية وتحسين الاستعداد للتعامل مع الحوادث الأمنية.

وأكدت الهيئة أنها نفذت بالفعل الغالبية العظمى من هذه التوصيات، أو تعتزم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

ويُتوقع أن يشكل هذا الحادث جرس إنذار للهيئات العامة، في وقت يثير فيه الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على استغلال الثغرات الأمنية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة أوبن إيه آي مؤخرًا أن أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح بهم، وهو أداة مستقلة قادرة على تنفيذ سلسلة من الأوامر دون تدخل بشري، تمكن من العثور على بيانات تسجيل الدخول واستخدامها للوصول إلى 4 خدمات متاحة للعامة، إضافة إلى شركة هاجينج فيس، التي تستضيف قاعدة بيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.