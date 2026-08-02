ابنتي أغلى من أي أموال.. والد عروس بقنا يعفي عريس ابنته من توقيع قائمة المنقولات الزوجية

شهدت قرية كرم عمران بمحافظة قنا، واقعة مغايرة للتقاليد المعتادة فى مراسم الزواج بقنا خلال الفترة الأخيرة، سرعان ما تحولت إلى حديث الأهالى ومواقع التواصل الاجتماعى، للإشادة بموقف والد العروس.

تفاصيل الواقعة

تمثلت فى رفض والد عروس كرم عمران، توقيع العريس على ورقة قائمة المنقولات الزوجية كما هو معتاد خلال الفترة الأخيرة، بين كافة طبقات المجتمع القنائى، لضمان حقوق الزوجة حال حدوث خلافات.

والد العروس استند فى رؤيته على أن ابنته أغلى من أى منقولات أو أموال، وأن العريس إذا لم يحافظ على ابنته فلن يجدى الحفاظ على متعلقات لا تمثل أى أهمية أمام ابنته وما تمثله له من قيمة ومكانة كبيرة.

وكان والد العريس كتب جملة مؤثرة على ورقة المنقولات الزوجية، قبل أن يزيلها بتوقيعه وبرفقته توقيع العريس، جاء نصها" أتقى الله فى كريمتنا ومن يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال ".



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى الكلمات المؤثرة لوالد العروس، عبر صفحات متعددة تخطت حدود محافظة قنا، وسط إشادة بهذا الرقى فى التعامل والكلمات الرصيفة التى زينت الورقة.



واعتبر الكثير من الشباب، أن موقف والد العروس قد يعيد الحكمة والعقلانية للأسر والعائلات فى مسألة الزواج وما يتعلق بها من مهور وتكاليف مبالغ فيها.

يذكر أن محافظة قنا، ضمن محافظات كثيرة تشهد مغالاة فى المهور وتعقيدات فى الزواج من ضمنها قائمة المنقولات التى يطالب فيها أهالى العروس بكتابة مبالغ لا تتناسب مع حجم المنقولات والتى تتجاوز فى بعض الأحيان مليون جنيه، ما تسبب فى إحجام الكثير منوالشباب على الزواج وفكرة الارتباط بشريكة حياة.

ورغم المبادرات التى جرى إطلاقها خلال الفترة الأخيرة للحد من غلاء المهور وتيسير تكاليف الزواج للعروسين، إلا أنها لاتجد صدى واستجابة حقيقية من قبل الأهالى، لأسباب ترتلط بعادات وتقاليد قديمة.



