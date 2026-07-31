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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: اعتماد أحوزة عمرانية جديدة لـ33 قرية للقضاء على البناء العشوائى

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، اعتماد عدد من مخططات الأحوزة العمرانية الجديدة، لـ 33 قرية ونجع بالمحافظة، في إطار دور الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لاستكمال واعتماد الأحوزة العمرانية لقرى ونجوع المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من عدد الأحوزة العمرانية الجديدة، بما يتيح للمواطنين استخراج ترخيص البناء بسهولة ويسر، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، فضلاً عن إدخال كافة المرافق الأساسية والخدمات العامة للمناطق الجديدة بما يساهم في التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

ووجه الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بنشر الأحوزة الجديدة، وإتاحتها للمواطنين، والالتزام بالحدود الواردة بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، والتفاعل الفوري مع طلبات التراخيص وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

من جانبها، أوضحت المهندسة رضوى الديب، مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة قنا، بأن المخططات والأحوزة العمرانية المستحدثة جاءت في إطار أسس تخطيطية ومعايير دقيقة، لضمان استيعاب التوسعات الحديثة.

وأضافت مدير إدارة التخطيط العمرانى بقنا، كما تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية، وخلق بيئة معيشية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

قنا البناء العشوائى اعتماد أحوزة جديدة الأحوزة العمرانية الجديدة أخبار قنا

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