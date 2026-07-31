تضامن قنا تنظم تدريبًا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز دورهن في دعم الأسر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، بإشراف محمد حسين بغدادي، وكيل الوزارة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً لرفع كفاءة وتأهيل الرائدات الاجتماعيات، في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لتعزيز دور الكوادر الميدانية، وتطوير منظومة العمل المجتمعي بالقرى والمراكز.

وأوضح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن هذا التدريب يهدف إلى دعم الكوادر الميدانية، وصقل مهارات الرائدات، باعتبارهن "سفيرات التضامن الاجتماعي في الميدان"، وحلقة الوصل المباشرة مع الأسرة القنائية، خاصة في قرى ومراكز قنا.

وشدد بغدادي، على أهمية تفعيل محاور برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات برامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وبرنامج "مودة".

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن الرائدة الاجتماعية لها دور محوري في توعية السيدات بفرص التمكين الاقتصادي، والتدريب المهني، ومشروعات الادخار والإقراض الرقمي، لنقل الأسر من مظلة الحماية الاجتماعية إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات.

وأشار بغدادى، إلى ضرورة إتقان الرائدات لاستخدام الأجهزة الذكية والتطبيقات الحديثة لجمع البيانات الميدانية، مما يضمن تحديث قواعد بيانات الأسر المستهدفة بكل دقة وشفافية في مختلف مراكز المحافظة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات للرائدات لتسهيل أداء مهامهن الميدانية على أكمل وجه.



